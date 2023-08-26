У Польщі невідомі втрутилися у систему управління потягами та увімкнули гімн РФ

Залізничний рух довкола польського Щецина на деякий час зупинився через втручання у систему невідомих, які також увімкнули російський гімн та фрагмент промови Путіна.

Про це повідомляє Wyborcza з посиланням на інформацію від співробітників залізниці, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ввечері у п’ятницю. Зловмисники скористалися радіочастотами, які використовують у роботі залізниці, та надіслали сигнал, який спровокував екстрену зупинку потягів. Потім вони увімкнули через системи сповіщення російський гімн і фрагмент промови Путіна.

Як пояснює видання, технічно скопіювати екстрений сигнал зупинки, яким послуговуються машиністи, для технічних фахівців не складно, а частоти для конкретних маршрутів не є зашифрованими і цю інформацію можна знайти у відкритому доступі.

Зловмисники почали транслювати тривожний сигнал близько 21 години, він надійшов і у потяги, і в пункти управління рухом та спричинив зупинку поїздів на лінії 273 та 351. На цих маршрутах використовують різні частоти для сигналу тривоги, але транслювався він практично одночасно. Відомо також, що зупинилися кілька вантажних потягів.

Схожий інцидент стався нібито і на території Великопольського воєводства.

Вранці речниця PKP PLK Магдалена Янус підтвердила, що була хакерська атака і інформацію про неї передали усім перевізникам, Службі внутрішньої безпеки та поліції.

За її словами, загалом через інцидент зупинилися понад 20 поїздів. Нормальний рух в районі Щецина остаточно відновили близько 2 години ночі.

Нагадаємо, польські ЗМІ повідомляли, що викрита навесні мережа російських агентів у Польщі у тому числі планувала диверсії на залізниці проти потягів, що прямують в Україну зі зброєю та гуманітарною допомогою.

Цього тижня міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив про створення спеціального підрозділу для захисту критично важливої інфраструктури.