Суд в Польше оставил под стражей подозреваемых в срыве работы железной дороги стоп-сигналом

Окружной суд в польском Белостоке оставил под стражей двух подозреваемых в том, что они останавливали поезда железной дороги имитацией аварийного стоп-сигнала.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Окружной суд в Белостоке на заседании 18 сентября отклонил требования стороны защиты о том, чтобы подозреваемым изменили меру пресечения. 24-летний и 29-летний мужчины и дальше будут оставаться под стражей.

Дело касается нескольких аварийных остановок поездов на железной дороге в Подляском воеводстве в конце августа. Неизвестные злоумышленники тогда сымитировали на нужной частоте стоп-сигнал, который используют для экстренной остановки поездов.

Через несколько часов полиция задержала в Белостоке двух подозреваемых с радиооборудованием. Один из них оказался сотрудником полиции.

Суд по ходатайству прокуратуры принял решение об аресте на три месяца, решив, что имеющиеся доказательства указывают на значительную вероятность того, что молодые люди действительно совершили действия, которые им инкриминируют, и для безопасности дальнейшего расследования их лучше оставить под стражей. Адвокаты обжаловали решение.

Мужчин обвиняют в действиях, которые создали впечатление о существовании угрозы для безопасности и жизни многих людей и имущества, а также создание прямого риска несчастного случая в движении наземного транспорта. По этим обвинениям грозит от 6 месяцев до 8 лет лишения свободы.

Напомним, первый инцидент с хулиганством с помощью стоп-сигнала произошел в районе Щецина. Там злоумышленники сначала прислали стоп-сигнал, а дальше сумели включить через системы оповещения в поездах гимн России и фрагмент речи Путина. Далее отправка стоп-сигнала произошла в районе Белостока и под Вроцлавом.

Стоп-сигнал, приводящий к автоматическому аварийному торможению поездов линии, разработали для быстрого оповещения машинистов об опасности и экстренной остановки поездов. Польская железная дорога использует его много лет для предотвращения аварий. Различные линии пользуются различными радиочастотами. Узнать их и создать такой сигнал для специалистов не сложно.

В Агентстве внутренней безопасности в то время заявляли, что не увидели связи между этими отдельными инцидентами.