Столтенберг і Ердоган обговорили "зернову угоду" та вступ Швеції в НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у понеділок обговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Нью-Йорку відродження Чорноморської зернової ініціативи та приєднання Швеції до Альянсу.

Про це Столтенберг розповів у Twitter, пише "Європейська правда".

"Ми обговорили посилення нашої боротьби з тероризмом, і я подякував йому за роботу Туреччини з відродження Чорноморської зернової угоди", – відзначив Столтенберг.

Він додав, що "як було домовлено у Вільнюсі, турецький парламент якнайшвидше розгляне питання членства Швеції в НАТО".

