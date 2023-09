Столтенберг и Эрдоган обсудили "зерновую сделку" и вступление Швеции в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке возрождение Черноморской зерновой инициативы и присоединение Швеции к Альянсу.

Об этом Столтенберг рассказал в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы обсудили усиление нашей борьбы с терроризмом, и я поблагодарил его за работу Турции по возрождению Черноморского зернового соглашения", – отметил Столтенберг.

Он добавил, что "как было договорено в Вильнюсе, турецкий парламент как можно быстрее рассмотрит вопрос членства Швеции в НАТО".

Glad to meet President @RTErdogan in New York. We discussed stepping up our fight against terrorism & I thanked him for #Türkiye’s work to revive the Black Sea grain deal. As agreed at Vilnius the Turkish parliament will take up Sweden’s NATO membership as soon as possible. #UNGA pic.twitter.com/YUG81lVXh8