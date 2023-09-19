19 вересня Молдова приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС як держава-учасниця, цей механізм — європейська ініціатива солідарності, спрямована на підтримку країн у часи криз і катастроф.

Про це повідомили у Раді ЄС після ухвалення відповідного рішення, пише "Європейська правда".

Молдова скористалася перевагами Механізму цивільного захисту ЄС, щоб впоратися з масштабним переміщенням українців, спричиненим повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Тепер, коли Молдова офіційно приєдналася до Механізму, вона також зможе запропонувати солідарність і допомогу іншим країнам, які цього потребують.

Цивільний захист охоплює превентивні заходи для зменшення впливу майбутніх надзвичайних ситуацій або катастроф, а також допомогу, що надають населенню після природної чи техногенної катастрофи. Механізм цивільного захисту ЄС координує цю відповідь на рівні ЄС.

Україна офіційно приєдналася до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу, ставши його 36-ю учасницею, у квітні 2023 року.