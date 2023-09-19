У Єврокомісію призначили наступницю комісарки від Болгарії, яка пішла в уряд

Рада ЄС у вівторок призначила Іліану Іванову з Болгарії новою єврокомісаркою за пропозицією президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Призначення відбулося після відставки Марії Габріель з посади єврокомісара та розраховано на решту терміну повноважень Єврокомісії, який триває до 31 жовтня 2024 року.

Іліана Іванова фото з сайту європарламенту

Фон дер Ляєн доручила Івановій портфель інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді.

"Пані Іванова має значний досвід у питаннях ЄС, будучи членом Європейської рахункової палати з 2013 року. До цього вона була членом Європейського парламенту з 2009 по 2012 рік, а також заступником голови Комітету з питань бюджетного контролю", – зазначила раніше голова Єврокомісії.

Парламент Болгарії 6 червня схвалив уряд на чолі з прем’єр-міністром, академіком Ніколаєм Денковим, який працюватиме наступні дев’ять місяців за погодженням між двома найбільшими парламентськими блоками – ГЕРБ-СДС і "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія".

У межах домовленості ексєврокомісарка Марія Габріель є віцепрем'єркою – міністеркою закордонних справ. Після завершення дев’ятимісячного періоду Габріель очолить уряд, а Денков стане головою МЗС.

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