У Єврокомісію призначили наступницю комісарки від Болгарії, яка пішла в уряд
Вівторок, 19 вересня 2023, 11:56
Рада ЄС у вівторок призначила Іліану Іванову з Болгарії новою єврокомісаркою за пропозицією президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".
Призначення відбулося після відставки Марії Габріель з посади єврокомісара та розраховано на решту терміну повноважень Єврокомісії, який триває до 31 жовтня 2024 року.
Фон дер Ляєн доручила Івановій портфель інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді.
"Пані Іванова має значний досвід у питаннях ЄС, будучи членом Європейської рахункової палати з 2013 року. До цього вона була членом Європейського парламенту з 2009 по 2012 рік, а також заступником голови Комітету з питань бюджетного контролю", – зазначила раніше голова Єврокомісії.
Парламент Болгарії 6 червня схвалив уряд на чолі з прем’єр-міністром, академіком Ніколаєм Денковим, який працюватиме наступні дев’ять місяців за погодженням між двома найбільшими парламентськими блоками – ГЕРБ-СДС і "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія".
У межах домовленості ексєврокомісарка Марія Габріель є віцепрем'єркою – міністеркою закордонних справ. Після завершення дев’ятимісячного періоду Габріель очолить уряд, а Денков стане головою МЗС.
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