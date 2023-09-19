В Еврокомиссию назначили преемницу комиссара от Болгарии, ушедшей в правительство

Совет ЕС во вторник назначил Илиану Иванову из Болгарии новым еврокомиссаром по предложению президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Назначение произошло после отставки Марии Габриэль с должности еврокомиссара и рассчитано на оставшийся срок полномочий комиссии, который длится до 31 октября 2024 года.

Іліана Іванова фото з сайту європарламенту

Фон дер Ляйен поручила Ивановой портфель инноваций, исследований, культуры, образования и молодежи.

"Госпожа Иванова имеет значительный опыт в вопросах ЕС, будучи членом Европейской счетной палаты с 2013 года. До этого она была членом Европейского парламента с 2009 по 2012 год, а также заместителем председателя Комитета по вопросам бюджетного контроля", – отметила ранее председатель Еврокомиссии.

Парламент Болгарии 6 июня одобрил правительство во главе с премьер-министром, академиком Николаем Денковым, которое будет работать следующие девять месяцев по согласованию между двумя крупнейшими парламентскими блоками – ГЕРБ-СДС и "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария".

В рамках договоренности экс-еврокомиссар Мария Габриэль является вице-премьером – министром иностранных дел. После завершения девятимесячного периода Габриэль возглавит правительство, а Денков станет главой МИД.

Читайте также: Два правительства и ни одной коалиции: как Болгария вышла из политического кризиса и что это изменит для Украины.