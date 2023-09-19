Прем’єр Вірменії скликав Раду нацбезпеки через поновлення війни у Карабаху

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян скликав засідання Ради нацбезпеки у зв’язку з розпочатою Баку "антитерористичною операцією" проти невизнаного Нагірного Карабаху".

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

Ключовою темою засідання стануть "широкомасштабні воєнні дії, розв’язані Азербайджаном проти Нагірного Карабаху" .

В останньому зверненні до народу Пашинян заявив, що вбачає у діях Азербайджану наміри етнічних чисток у Карабаху, та висловив подив, чому Баку анонсує "гуманітарний коридор" для тих, хто хоче виїхати, а не закликає цивільне населення сховатися і не наражати себе на небезпеку, якщо армія Азербайджану не б’є по цивільних цілях.

"Ми вважаємо, що передусім мають вжити заходів російські миротворчі сили. По-друге, ми очікуємо кроків від Ради безпеки ООН", – заявив Нікол Пашинян.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток".

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