Федеральний уряд Німеччини має намір посилити протиповітряну оборону Бундесверу новими ракетами Patriot та супутнім обладнанням на загальну суму понад 4 млрд євро.

Це випливає з документів Міністерства оборони та Міністерства фінансів, які у вівторок були надані Reuters, передає "Європейська правда".

Нові керовані ракети типу GEM-T планується придбати за близько 2,42 млрд євро.

У ще одному документі також передбачено закупівлю транспортних засобів та пультів управління вогнем для цієї системи на суму майже 2 млрд євро.

Точна кількість ракет поки що не визначена, проте базовий контракт передбачає мінімальний обсяг замовлення у 480 ракет.

Постачання керованих ракет заплановано на період з 2030 року до кінця 2033 року, причому точні терміни залежатимуть, зокрема, від постачання комплектуючих з США.

Як повідомлялося, міністри оборони України Євгеній Хмара та Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі в Берліні в понеділок, 23 листопада, досягли попередніх домовленостей щодо отримання Україною додаткових ракет-перехоплювачів.

17 листопада писали, що Німеччина спільно з Норвегією профінансує новий пакет військової допомоги Україні в межах програми PURL з закупівлі американського озброєння, зосереджений на ракетах PAC-2 та PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot, на який Берлін виділить 300 млн доларів.