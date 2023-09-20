Австрія визначилася з військово-транспортними літаками на заміну C-130 

Австрія планує замінити свої застарілі військово-транспортні літаки C-130 Hercules моделями C-390 від бразильського авіабудівника Embraer.

Про це у середу на пресконференції оголосила міністр оборони Австрії Клаудія Таннер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kleine Zeitung.

Австрійські Збройні сили придбають чотири літаки C-390 Millenium, вони повинні надійти в Австрію до 2030 року.

Це стане можливим завдяки запланованій співпраці з Нідерландами, Військово-повітряні сили яких також замінюють свої старі C-130 на п'ять C-390.

Деталі співпраці будуть обговорювати протягом наступних кількох місяців, а контракт має бути підписаний у першій половині 2024 року.

Очікують, що перші літаки будуть поставлені через два-три роки після підписання контракту, сказала Таннер.

Щодо очікуваної вартості, очікують, що один літак коштуватиме близько 130-150 мільйонів євро. Проте завдяки спільній закупівлі з Нідерландами сподіваються на зниження ціни.

Окрім спільних закупівель, співпраця торкнеться навчання, логістики та технічного обслуговування.

C-390 з двома реактивними двигунами здійснив свій перший політ в лютому 2015 року. Ці літаки зараз є на озброєнні Португалії, Угорщини та Бразилії.

Австрія також планує спільні закупівлі систем ППО та навчання з Німеччиною.

Раніше Австрія приєдналися до європейської ініціативи ППО "Небесний щит".