Австрия определилась с военно-транспортными самолетами на замену C-130

Австрия планирует заменить свои устаревшие военно-транспортные самолеты C-130 Hercules моделями C-390 от бразильского авиастроителя Embraer.

Об этом в среду на пресс-конференции объявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kleine Zeitung.

Австрийские Вооруженные силы приобретут четыре самолета C-390 "Millenium", они должны поступить в Австрию до 2030 года.

Это станет возможным благодаря запланированному сотрудничеству с Нидерландами, Военно-воздушные силы которых также заменяют свои старые C-130 на пять C-390.

Детали сотрудничества будут обсуждать в течение следующих нескольких месяцев, а контракт должен быть подписан в первой половине 2024 года.

Ожидается, что первые самолеты будут поставлены через два-три года после подписания контракта, сказала Таннер.

Относительно ожидаемой стоимости, то считают, что один самолет обойдется в около 130-150 миллионов евро. Однако благодаря совместной закупке с Нидерландами надеются на снижение цены.

Кроме совместных закупок, сотрудничество коснется обучения, логистики и технического обслуживания.

C-390 с двумя реактивными двигателями совершил свой первый полет в феврале 2015 года. Эти самолеты сейчас есть на вооружении Португалии, Венгрии и Бразилии.

Австрия также планирует совместные закупки систем ПВО и обучение с Германией.

Ранее Австрия присоединились к европейской инициативе ПВО "Небесный щит".