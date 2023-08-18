Молдова почала денонсацію ще однієї угоди в рамках СНД

Молдова почала денонсацію ще однієї угоди про військову співпрацю країн-учасниць Співдружності незалежних держав.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

18 серпня парламентська комісія з питань зовнішньої політики та європейської інтеграції ухвалила рішення про необхідність денонсувати угоду 1992 року щодо забезпечення прикордонних військ країн-учасниць СНД зброєю, військовою технікою та іншими матеріальними ресурсами.

В МВС раніше надали висновок, що Молдова ніколи не використовувала цю угоду.

Нагадаємо, Молдова досі залишається членом СНД, проте у квітні в країні почали процес денонсації деяких договорів у межах Співдружності незалежних держав.

Кишинів денонсував вже вісім угод у рамках СНД і ще шість проєктів очікують розгляду у парламенті.

Раніше цього тижня у парламент передали проєкт денонсації угоди про консультаційну комісію з питань роззброєння в рамках СНД.