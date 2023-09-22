В уряді прогнозують все більш економічних суперечок на шляху України до ЄС

З наближенням вступу України до ЄС кількість економічних суперечок зростатиме і точитимуться вони часто довкола сільського господарства.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, пише "Європейська правда".

"З наближенням до Євросоюзу у нас кількість економічних дискусій буде збільшуватись. Треба виробляти імунітет до цих дискусій, бути розумними та прагматичними", – сказав він.

Сольський вважає, що боятися таких дискусій не варто, "а треба до цього готуватися, чогось вчитися, щось враховувати". "Не перша, і не остання дискусія", – зазначив він.

Міністр наголосив, що цього року Україна отримала від ЄС перелік законодавчих норм, які потрібно підготувати та змінити, і 40% з усього, що необхідно адаптувати для вступу в ЄС, пов'язано саме з сільським господарством і продуктами харчування.

Він пояснив це тим, що Україна є великою аграрною державою, де сільське господарство продовжує відігравати важливу роль і розвиватися навіть під час повномасштабної війни.

При цьому Сольський наголосив, що останніми місяцями Україна вперше зіткнулася з необхідністю обстоювати свою економічну позицію перед сусідніми державами. "Ми звикнемо до цього", – сказав міністр.

На думку торгового представника України Тараса Качки, останні заяви Польщі означають, що вступні переговори України з ЄС щодо сільського господарства вже фактично почались.

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