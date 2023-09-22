В правительстве прогнозируют все больше экономических споров на пути Украины в ЕС
С приближением вступления Украины в ЕС количество экономических споров будет расти и будут вестись они часто вокруг сельского хозяйства.
Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, пишет "Европейская правда".
"С приближением к Евросоюзу у нас количество экономических дискуссий будет увеличиваться. Надо вырабатывать иммунитет к этим дискуссиям, быть разумными и прагматичными", – сказал он.
Сольский считает, что бояться таких дискуссий не стоит, "а надо к этому готовиться, чему-то учиться, что-то учитывать". "Не первая, и не последняя дискуссия", – отметил он.
Министр подчеркнул, что в этом году Украина получила от ЕС перечень законодательных норм, которые нужно подготовить и изменить, и 40% из всего, что необходимо адаптировать для вступления в ЕС, связано именно с сельским хозяйством и продуктами питания.
Он объяснил это тем, что Украина является крупным аграрным государством, где сельское хозяйство продолжает играть важную роль и развиваться даже во время полномасштабной войны.
При этом Сольский подчеркнул, что в последние месяцы Украина впервые столкнулась с необходимостью отстаивать свою экономическую позицию перед соседними государствами. "Мы привыкнем к этому", – сказал министр.
По мнению торгового представителя Украины Тараса Качки, последние заявления Польши означают, что вступительные переговоры Украины с ЕС по сельскому хозяйству уже фактически начались.
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