У Єревані вхід до посольства РФ облили червоною фарбою

Двоє чоловіків у п’ятницю закидали пакетами з червоною фарбою вхід до посольства Росії у Єревані.

Про це повідомляє видання Hraparak, відео опублікував Telegram-канал вірменської служби "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Двоє чоловіків підбігли до входу у російське посольство і жбурнули у нього два пакети, наповнені червоною рідиною. Охоронець посольства не встиг зупинити намір чоловіків.

Вірменські ЗМІ у цьому контексті відзначають, що напередодні під час слухань у Радбезі ООН представник РФ використав назву Ханкенді для головного міста Нагірного Карабаху. Це азербайджанська назва міста, а вірмени використовують Степанакерт.

Чимало вірмен обурені бездіяльністю Росії та її так званих "миротворців" у Нагірному Карабаху на тлі оголошення Азербайджаном взяття під свій контроль сепаратистського регіону після трохи більше ніж доби бойових дій.

Зокрема, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у зверненні до нації в четвер згадав про невдачі "миротворців" Росії.

21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.



