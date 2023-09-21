Пашинян знову заговорив про "невдачі" миротворців РФ у Карабаху

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у зверненні до нації в четвер згадав про "невдачі" миротворців Росії в невизнаному Нагірному Карабаху, які призвели до останньої ескалації.

Слова Пашиняна цитує вірменське агентство "Арменпресс", повідомляє "Європейська правда".

Вірменський прем'єр прокоментував закили російських ЗМІ про те, що Вірменія у своїх невдачах нібито намагається звинуватити Росію, й нагадав, що Єреван останні півтора року говорив про проблеми забезпечення безпеки з боку російських миротворців.

"Ми несемо свою частку відповідальності, однак, з іншого боку, я не думаю, що ми всі маємо заплющувати очі на невдачі, яких припустилися російські миротворчі сили в Нагірному Карабаху", – сказав він.

Пашинян, серед іншого, спитав, чому миротворці РФ не змогли запобігти останній ескалації, коли Азербайджан оголосив про "антитерористичні заходи" в Карабаху.

"Якщо миротворці могли домовитися про припинення вогню, чому вони не могли до нападу домовитися про те, щоб нападу на Нагірний Карабах не було? Зрештою, всі били на сполох щодо цього, ми ж казали, що Нагірний Карабах оточений азербайджанською військовою технікою. Чому тоді не була здійснена ця посередницька діяльність? Це питання, на які необхідно відповісти", – сказав він.

Нагадаємо, 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни.

21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.