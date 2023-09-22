В Ереване вход в посольство РФ облили красной краской

Двое мужчин в пятницу забросали пакетами с красной краской вход в посольство России в Ереване.

Об этом сообщает издание Hraparak, видео опубликовал Telegram-канал армянской службы "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Двое мужчин подбежали ко входу в российское посольство и швырнули в него два пакета, наполненные красной жидкостью. Охранник посольства не успел остановить намерение мужчин.

Армянские СМИ в этом контексте отмечают, что накануне во время слушаний в Совбезе ООН представитель РФ использовал название Ханкенди для главного города Нагорного Карабаха. Это азербайджанское название города, а армяне используют Степанакерт.

Многие армяне возмущены бездействием России и ее так называемых "миротворцев" в Нагорном Карабахе на фоне объявления Азербайджаном взятия под свой контроль сепаратистского региона после чуть более чем суток боевых действий.

В частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации в четверг вспомнил о неудачах "миротворцев" России.

21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации.

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