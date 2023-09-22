Глава МЗС Угорщини намагався виправдати блокування заяви ЄС щодо Карабаху

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прокоментував інформацію про те, що його країна не дала згоди для затвердження заяви від імені всіх 27 країн-членів ЄС щодо ситуації у Нагірному Карабаху.

Про це угорський міністр написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За словами Сійярто, Угорщина та кілька інших країн-членів ЄС "зробили зауваження та пропозиції щодо спільної заяви".

"Але консенсусу не було досягнуто, тому високий представник ЄС (Жозеп Боррель – ред.) виступив із заявою від свого імені", – зазначив він.

Сійярто запевняє, що Угорщина виступає за мир у Карабаху.

"Після багатьох років настав час покласти край стражданням народу Карабаху. Ці односторонні заяви не приносять користі, але ООН надає чудову можливість обговорити їх особисто", – додав він.

Раніше редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що Угорщина не дала свою згоду для затвердження заяви від імені всіх 27 країн-членів ЄС щодо ситуації у Нагірному Карабаху.

У заяві Борреля ішлось про те, що Азербайджан несе відповідальність за забезпечення прав і безпеки карабаських вірмен, включаючи їхнє право жити у своїх домівках без залякування та дискримінації.

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