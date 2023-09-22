Глава МИД Венгрии пытался оправдать блокирование заявления ЕС по Карабаху

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал информацию о том, что его страна не дала согласия для утверждения заявления от имени всех 27 стран-членов ЕС по ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом венгерский министр написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам Сийярто, Венгрия и несколько других стран-членов ЕС "сделали замечания и предложения по совместному заявлению".

"Но консенсус не был достигнут, поэтому высокий представитель ЕС (Жозеп Боррель – ред.) выступил с заявлением от своего имени", – отметил он.

Сийярто уверяет, что Венгрия выступает за мир в Карабахе.

"После многих лет пришло время положить конец страданиям народа Карабаха. Эти односторонние заявления не приносят пользы, но ООН предоставляет прекрасную возможность обсудить их лично", – добавил он.

Ранее редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил, что Венгрия не дала свое согласие для утверждения заявления от имени всех 27 стран-членов ЕС по ситуации в Нагорном Карабахе.

В заявлении Борреля говорилось о том, что Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации.

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