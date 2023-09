Угорщина не дала свою згоду для затвердження заяви від імені всіх 27 країн-членів ЄС щодо ситуації у Нагірному Карабаху.

Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Зовнішньополітична служба ЄС напередодні оприлюднила заяву високого представника Євросоюзу з міжнародних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, у якій він попередив Азербайджан про заходи у разі порушення прав карабаських вірмен.

За даними Джозвяка, цю заяву планували подати як спільну позицію всіх 27 країн Євросоюзу, але Будапешт не погодився.

"Це мала бути заява 27 членів ЄС, але Угорщина заблокувала її", – написав Джозвяк у своєму Twitter, посилаючись на три окремі джерела, знайомі з процесом підготовки документа.

This was supposed to be an EU-27 statement but 🇭🇺 blocked it. #Armenia #Azerbaidjan #Nagorno_Karabakh https://t.co/UZq69xhSVj