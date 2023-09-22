ЄС виділив 127 млн євро на виконання угоди з Тунісом щодо міграції

Єврокомісія оголосила про виділення майже 127 млн євро підтримки для Тунісу у рамках меморандуму з країною, що спрямований у тому числі на протидію бізнесу нелегальної міграції до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У рамках меморандуму Єврокомісія виділяє 60 млн євро бюджетної підтримки для Тунісу і так званий пакет операційної підтримки в питаннях міграції обсягом 67 млн.

Перед цим єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї говорив з главою МЗС Тунісу, а наступного тижня в країну вирушить делегація Єврокомісії для обговорення виконання пріоритетних пунктів угоди.

У комюніке Єврокомісії зазначили, що першочерговими мають бути заходи боротьби з мережами контрабандистів, які організовують маршрути нелегальної міграції до Європи через Середземне море, а також підтримка ЄС для розбудови можливостей правоохоронних органів Тунісу і підтримка заходів добровільного повернення мігрантів у країни походження.

"Комісія прискорює виконання існуючих програм і дії у рамках нового пакета підтримки на 105 млн євро щодо міграції, який пов’язаний з меморандумом і допоможе реагувати на невідкладну ситуацію на острові Лампедуза", – додали у комюніке.

Йдеться про пошуково-рятувальні човни, транспорт і спецобладнання для берегової охорони Тунісу, заходи захисту мігрантів у Тунісі у співпраці з Агентством ООН у справах біженців та організацію повернення мігрантів до рідних країн у співпраці з Міжнародною організацією з міграції.

Як відомо, з весни 2023 року італійський острів Лампедуза став основними "воротами у Європу" для людей, які намагаються потрапити до ЄС з Африки – через наближеність острова до берегів Тунісу. Останнім часом на Лампедузу щодоби прибувають тисячі мігрантів.

Через загострення ситуації на острів приїздила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і оголосила про десятикроковий план урегулювання міграційної кризи.

Прем’єрка Італії заявила, що у міграційній кризі "на карту поставлено майбутнє Європи".