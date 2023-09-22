Розвідка Естонії вважає, що найближчим часом ні Україна, ні РФ не досягнуть значних успіхів

У розвідці Естонії передбачають, що найближчим часом ситуація на фронті не зміниться ані на користь України, ані на користь Москви.

Як повідомляє ERR, такі оцінки у п’ятницю озвучив новий очільник центру військової розвідки Естонії полковник Антс Ківісельг.

Він зазначив, що найактивніші бойові дії продовжуються довкола Роботиного, де українські сили продовжують прориватися через російські оборонні укріплення; активні бої йдуть в районі Новопрокопівки і Вербового. Біля Новопрокопівки українські військові зайняли кілька важливих висот, що має сприяти подальшому успіху.

Також Ківісельг розповів, що росіяни перегруповують і перекидають сили, сподіваючись перешкоджати просуванню українських сил оборони в бік Мелітополя. На його думку, перекидання так званих "елітних" підрозділів, як 76-ї та 7-ї штурмових дивізій ВДВ свідчить, що російське командування вважає реалістичним тактичний успіх українського наступу на цьому напрямку.

За словами Ківісельга, скоріше за все ситуація змусить російське командування більше ризикувати у застосуванні авіації.

На інших ділянках фронту суттєвих змін немає; триває систематична і складна робота для ізоляції Бахмута, але швидких успіхів не варто очікувати, зазначив він.

Водночас, очільник розвідувального відомства відзначив тяжкі втрати російської 72-ї мотострілецької бригади, та зауважив, що це один з перших підрозділів, який "збирали" з набраних у регіонах добровольчих батальйонів у 2022 році.

Також естонська розвідка відзначає, що РФ намагається посилити тиск на ділянці Куп’янськ-Кремінна і перехопити там ініціативу; туди нещодавно перемістили частину новоствореної загальновійськової 25-ї армії, яка поки не мала бойового досвіду. Там помітили також штурмові підрозділи, набрані із в’язнів, що може свідчити про наміри використати їх для наступу так, як раніше використовували "вагнерівців"-в’язнів, та зберегти сили регулярних військ.

Також він відзначив, що Україна почала використовувати асиметричні методи для операцій у тилу противника, що стосується, зокрема, західного узбережжя Криму та західної ділянки Чорного моря, внаслідок чого Чорноморський флот РФ витіснили звідти ближче до східного узбережжя.

За словами Ківісельга, у найближчій перспективі Україна скоріш за все продовжить наступ на Запоріжжі та ймовірно досягне там тактичних успіхів.

"Проте зараз ми бачимо, що ситуація на фронті відносно складна і найближчими тижнями великого оперативного прориву не очікується", – зазначив він.

Розвідка Британії в останньому огляді проаналізувала активізацію атак України і Росії в глибокому тилу противника.