"Не знаю, где самолет": Пилот F-35, который разбился в США, катапультировался во двор и звонил 911

Американский пилот, который недавно в США катапультировался из современного истребителя F-35, после чего самолет на некоторое время бесследно исчез, приземлился во двор частного дома в Южной Каролине и вызвал помощь через службу 911.

Об этом стало известно из аудиозаписи звонка в экстренную службу, которую обнародовало агентство Associated Press, пишет "Европейская правда".

Четырехминутная запись фиксирует разговор трех человек: жителя Северного Чарльстона, который спокойно объясняет, что в его двор приземлился пилот с парашютом, пилота, который не знает, что произошло с его самолетом F-35, и озадаченной диспетчера, которая пытается понять это все.

"У нас пилот в доме, и я предполагаю, что он приземлился на моем заднем дворе, и мы пытаемся понять, можем ли мы доставить скорую помощь к дому, пожалуйста", – сказал во время разговора местный житель.

47-летний пилот сказал, что чувствует себя хорошо после падения, по его оценкам, с высоты примерно более 600 метров, только чувствует боль в спине. Житель отметил, что пилот выглядит хорошо.

"Госпожа, разбился военный самолет. Я пилот. Нам нужно запустить спасательную операцию... Я не знаю, где самолет. Он должен был где-то разбиться. Я катапультировался", – сказал пилот диспетчеру.

Позже во время разговора он еще раз попросил о медицинской помощи.

"Госпожа, я пилот военного самолета и катапультировался. Я просто спустился на землю с парашютом. Вы можете прислать скорую?" – сказал пилот.

В отдельном восьмиминутном звонке диспетчеру, обнародованном в четверг в AP, неизвестный чиновник пытался объяснить, что у них есть "пилот с парашютом", но нет никакой информации о том, что произошло с его самолетом, и нет никаких сообщений о катастрофе.

Он сказал, что "пилот потерял его из виду во время падения из-за погодных условий".

Чиновник также вспомнил, что примерно за 25 минут до этого слышал "довольно громкий шум", который "был похож на звук торнадо, возможно, самолета".

Морские пехотинцы описали пилота как опытного летчика с десятилетиями опыта работы.

F-35 разбился в воскресенье после того, как пилот катапультировался над Чарльстоном и приземлился на заднем дворе жилого дома неподалеку от международного аэропорта Чарльстона.

Истребитель, который, по данным Корпуса морской пехоты США, находился на высоте всего около 1000 футов (300 метров), продолжал лететь 60 миль (100 километров), пока не упал в сельской местности вблизи Индиантауна. Поиски обломков заняли более суток.