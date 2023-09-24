Противники Brexit влаштували акцію у центрі Лондона

У центрі Лондона напередодні відбувся "Національний марш за возз'єднання" (NRM), який організували противники виходу Великої Британії із Євросоюзу (Brexit).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Великий натовп проєвропейських протестувальників зібрався біля готелю Hilton на Парк-Лейн у центрі Лондона. Вони були одягнені у блакитний колір та в руках тримали прапорці ЄС.

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Лідер і співзасновник NRM Пітер Корр сказав, що вирішив організувати марш, тому що "здавалося, що всі махнули рукою" на цю проблему.

"Brexit був величезною помилкою, ми всі – особливо робітничий клас і бідні люди – розплачуємося за неї, і ми повинні щось з цим робити", – сказав він.

За його словами, 60% населення країни і 80% людей у віці до 25 років постійно виступають за повернення до ЄС під час опитувань.

У 2016 році британці на референдумі підтримали вихід країни з Європейського Союзу, який набув чинності з 1 січня 2020 року. Цей курс тоді підтримала консервативна більшість у парламенті, а також частина лейбористів й дрібніших партій правого крила.

Нині ж частка британців, які вважають Brexit помилкою, досягла нового рекордного рівня у липні. Крім того, британці почали більше довіряти Європарламенту, аніж Вестмінстеру, що є зміною тенденції вперше за понад тридцять років.