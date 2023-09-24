Противники Brexit устроили акцию в центре Лондона

В центре Лондона накануне состоялся "Национальный марш за воссоединение" (NRM), который организовали противники выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Большая толпа проевропейских протестующих собралась возле отеля Hilton на Парк-Лейн в центре Лондона. Они были одеты в голубой цвет и в руках держали флажки ЕС.

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Лидер и соучредитель NRM Питер Корр сказал, что решил организовать марш, потому что "казалось, что все махнули рукой" на эту проблему.

"Brexit был огромной ошибкой, мы все – особенно рабочий класс и бедные люди – расплачиваемся за нее, и мы должны что-то с этим делать", – сказал он.

По его словам, 60% населения страны и 80% людей в возрасте до 25 лет постоянно выступают за возвращение в ЕС во время опросов.

В 2016 году британцы на референдуме поддержали выход страны из Европейского Союза, который вступил в силу с 1 января 2020 года. Этот курс тогда поддержало консервативное большинство в парламенте, а также часть лейбористов и более мелких партий правого крыла.

Но сейчас доля британцев, которые считают Brexit ошибкой, достигла нового рекордного уровня в июле. Также британцы стали больше доверять Европарламенту, чем Вестминстеру, что является изменением тенденции впервые за более чем тридцать лет.