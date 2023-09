Косово заявляє про вилучення десятків одиниць зброї під час операції проти нападників

У частково визнаному Косові заявили, що внаслідок операції проти невідомих нападників у селі Баньске на півночі вилучили десятки одиниць зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві поліції Косова та прем’єра Альбіна Курті.

У поліції повідомили, що під час обшуків у районі довкола монастиря, де відбулися сутички поліції з групою нападників, у житлових будівлях і транспортних засобах вилучили велику кількість стрілецької зброї, у тому числі автомати Калашникова, кулемети і гранати.

In today's operation against armed terrorists, @Kosovo_Police confiscated hundreds of weapons, and ammunition, including heavy military equipment such as machine guns, grenades and more. Our police remains in close co-ordination with KFOR & EULEX. The operation is ongoing. pic.twitter.com/PfyXJYIqNw

"Поліція продовжує тісно координувати дії з місіями KFOR та EULEX. Операція триває", – додав Альбін Курті.

Як повідомляє "Балканський оглядач", міністр внутрішніх справ Косово Джелал Свечла заявив, що поліції Косова вдалося встановити контроль в селі Баньська.

Всього у підсумку операції загинули троє осіб з озброєної групи, ще шістьох вдалося затримати. За даними міністра, деякі з заарештованих належать до організації "Цивільний захист" ("Civilna zaštita"), яку Косово у червні цього року оголосила терористичною організацією.

Глава МВС зазначив, що паломників, які перебували у монастирі Баньська, перевіряють, щоб переконатися, що серед них немає членів терористичної групи.

Нагадаємо, в ніч на неділю стало відомо, що на півночі Косова у селі Баньске був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

Альбін Курті згодом заявив, що у селі проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей. Надвечір Приштина повідомляла, що троє нападників вбиті, троє поліцейських отримали поранення.

В ЄС засудили смертельний напад на поліцію на півночі Косова. Люди запалили свічки, щоб вшанувати загиблого.

KOSOVO | Citizens light candles at the Gjilan/Gnjilane city center in honour of the policeman murdered in early morning hours in the north of Kosovo in clashes with what Kosovo authorities have claimed to be Serbian backed armed groups. pic.twitter.com/XQOgxYCeuO