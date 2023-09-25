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Косово заявляє про вилучення десятків одиниць зброї під час операції проти нападників

Понеділок, 25 вересня 2023, 08:26

У частково визнаному Косові заявили, що внаслідок операції проти невідомих нападників у селі Баньске на півночі вилучили десятки одиниць зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві поліції Косова та прем’єра Альбіна Курті.

У поліції повідомили, що під час обшуків у районі довкола монастиря, де відбулися сутички поліції з групою нападників, у житлових будівлях і транспортних засобах вилучили велику кількість стрілецької зброї, у тому числі автомати Калашникова, кулемети і гранати.

"Поліція продовжує тісно координувати дії з місіями KFOR та EULEX. Операція триває",  – додав Альбін Курті.

Як повідомляє "Балканський оглядач", міністр внутрішніх справ Косово Джелал Свечла заявив, що поліції Косова вдалося встановити контроль в селі Баньська. 

Всього у підсумку операції загинули троє осіб з озброєної групи, ще шістьох вдалося затримати. За даними міністра, деякі з заарештованих належать до організації "Цивільний захист" ("Civilna zaštita"), яку Косово у червні цього року оголосила терористичною організацією.

Глава МВС зазначив, що паломників, які перебували у монастирі Баньська, перевіряють, щоб переконатися, що серед них немає членів терористичної групи.

Нагадаємо, в ніч на неділю стало відомо, що на півночі Косова у селі Баньске був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

Альбін Курті згодом заявив, що у селі проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей. Надвечір Приштина повідомляла, що троє нападників  вбиті, троє поліцейських отримали поранення.

В ЄС засудили смертельний напад на поліцію на півночі Косова. Люди запалили свічки, щоб вшанувати загиблого.

Як відомо, місцеві вибори у муніципалітетах на півночі Косова, де переважають етнічні серби, спричинили одне з серйозних останніх загострень у відносинах між Сербією і Косово. Тоді постраждали у тому числі військові миротворчої місії KFOR.

Євросоюз не виключив застосування певних санкцій проти Сербії та Косова, якщо спроби їхнього діалогу закінчаться без результатів.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС

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