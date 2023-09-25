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Косово заявляет об изъятии десятков единиц оружия во время операции против вооруженной группы

Понедельник, 25 сентября 2023, 08:26

В частично признанном Косово заявили, что в результате операции против неизвестных нападавших в селе Баньске на севере изъяли десятки единиц оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении полиции Косово и премьера Альбина Курти.

В полиции сообщили, что во время обысков в районе вокруг монастыря, где произошли столкновения полиции с группой нападавших, в жилых зданиях и транспортных средствах изъяли большое количество стрелкового оружия, в том числе автоматы Калашникова, пулеметы и гранаты.

"Полиция продолжает тесно координировать действия с миссиями KFOR и EULEX. Операция продолжается", – добавил Альбин Курти.

Как сообщает "Балканский обозреватель", министр внутренних дел Косово Джелал Свечла заявил, что полиции Косово удалось установить контроль в селе Баньска.

Всего в итоге операции погибли три человека из вооруженной группы, еще шестерых удалось задержать. По данным министра, некоторые из арестованных принадлежат к организации "Гражданская защита" ("Civilna zaštita"), которую Косово в июне этого года объявило террористической организацией.

Глава МВД отметил, что паломников, которые находились в монастыре Баньска, проверяют, чтобы убедиться, что среди них нет членов террористической группы.

Напомним, в ночь на воскресенье стало известно, что на севере Косово в селе Баньске был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.

Альбин Курти позже заявил, что в селе проводится силовая операция против по меньшей мере 30 вооруженных людей. К вечеру Приштина сообщала, что трое из вооруженной группы убиты, трое полицейских получили ранения.

В ЕС осудили смертельное нападение на полицию на севере Косово. Люди зажгли свечи в память о погибшем. 

Как известно, местные выборы в муниципалитетах на севере Косово, где преобладают этнические сербы, вызвали одно из серьезных последних обострений в отношениях между Сербией и Косово. Тогда пострадали в том числе военные миротворческой миссии KFOR.

Евросоюз не исключил применения определенных санкций против Сербии и Косово, если попытки их диалога закончатся без результатов.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косовом читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косовом и торпедирует мирную стратегию ЕС.

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