Косово заявляет об изъятии десятков единиц оружия во время операции против вооруженной группы

В частично признанном Косово заявили, что в результате операции против неизвестных нападавших в селе Баньске на севере изъяли десятки единиц оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении полиции Косово и премьера Альбина Курти.

В полиции сообщили, что во время обысков в районе вокруг монастыря, где произошли столкновения полиции с группой нападавших, в жилых зданиях и транспортных средствах изъяли большое количество стрелкового оружия, в том числе автоматы Калашникова, пулеметы и гранаты.

In today's operation against armed terrorists, @Kosovo_Police confiscated hundreds of weapons, and ammunition, including heavy military equipment such as machine guns, grenades and more. Our police remains in close co-ordination with KFOR & EULEX. The operation is ongoing. pic.twitter.com/PfyXJYIqNw

"Полиция продолжает тесно координировать действия с миссиями KFOR и EULEX. Операция продолжается", – добавил Альбин Курти.

Как сообщает "Балканский обозреватель", министр внутренних дел Косово Джелал Свечла заявил, что полиции Косово удалось установить контроль в селе Баньска.

Всего в итоге операции погибли три человека из вооруженной группы, еще шестерых удалось задержать. По данным министра, некоторые из арестованных принадлежат к организации "Гражданская защита" ("Civilna zaštita"), которую Косово в июне этого года объявило террористической организацией.

Глава МВД отметил, что паломников, которые находились в монастыре Баньска, проверяют, чтобы убедиться, что среди них нет членов террористической группы.

Напомним, в ночь на воскресенье стало известно, что на севере Косово в селе Баньске был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.

Альбин Курти позже заявил, что в селе проводится силовая операция против по меньшей мере 30 вооруженных людей. К вечеру Приштина сообщала, что трое из вооруженной группы убиты, трое полицейских получили ранения.

В ЕС осудили смертельное нападение на полицию на севере Косово. Люди зажгли свечи в память о погибшем.

KOSOVO | Citizens light candles at the Gjilan/Gnjilane city center in honour of the policeman murdered in early morning hours in the north of Kosovo in clashes with what Kosovo authorities have claimed to be Serbian backed armed groups. pic.twitter.com/XQOgxYCeuO