Байден запевнив Пашиняна, що США продовжать підтримувати Вірменію

Президент США Джо Байден написав листа до вірменського прем`єр-міністра Нікола Пашиняна, у якому запевнив у подальшій підтримці його країни.

Листа від Байдена Пашиняну передала глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Armenpress.

"Я попросив Саманту Пауер, ключового члена мого кабінету, особисто передати Вам рішучу підтримку Сполучених Штатів і моєї адміністрації прагненню Вірменії до досягнення гідного і міцного регіонального миру, який захищатиме Ваш суверенітет, незалежність, територіальну цілісність і демократію", – йдеться у листі американського президента.

Байден підкреслив, що США продовжуватимуть підтримувати Вірменію у зміцненні демократії всередині країни і в прагненні до стабільності в регіоні.

Нагадаємо, Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, 19 вересня і оголосив про її завершення наступного дня.

21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації. Азербайджан пообіцяв забезпечити вихід із Карабаху вірменам, які складуть зброю.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.