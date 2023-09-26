Польські ЗМІ: Єврокомісія представлятиме держави ЄС у СОТ щодо зернової суперечки

Європейська комісія у вівторок нібито ухвалила рішення про те, що представлятиме Польщу, Угорщину та Словаччину в зерновій суперечці у Світовій організації торгівлі.

Про це, як пише "Європейська правда", з посиланням на "джерело в ЄС" пише польська інформагенція PAP.

Розгляд скарги України проти трьох держав ЄС через їхні односторонні обмеження щодо української сільгосппродукції в СОТ має розпочатись "найближчим часом".

"У вівторок було ухвалене рішення, що країни ЄС у суперечці в СОТ представлятиме Європейська комісія. До складу делегації ЄС увійшли експерти з Польщі, Словаччини та Угорщини", – повідомило PAP джерело в ЄС.

Неназвані європейські дипломати, яких цитує агенція, заявили, що відкриття процедури СОТ "закриває для України інші канали діалогу" в суперечці щодо ембарго на імпорт зерна.

Ця ситуація обговорюватиметься в середу в Брюсселі на рівні постійних представників за ініціативою Польщі, розповів PAP польський посол при ЄС Анджей Садось.

Нагадаємо, на тлі зернової кризи Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це, Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.

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