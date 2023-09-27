Дуда відвідав стик кордонів Польщі, України та Білорусі

Президент Польщі Анджей Дуда разом з іншими високопосадовцями побував на ділянці стику державного кордону з Україною та Білоруссю.

Як пише "Європейська правда", про це інформує канцелярія президента у Twitter (X).

Там глава держави зустрівся з працівниками Прикордонної служби, поліції та військовими, які виконують завдання з охорони державного кордону, йдеться в повідомленні.

Prezydent @AndrzejDuda odwiedził rejon granicy państwa – trójstyk granic Polski, Białorusi i Ukrainy. Spotkał się tam z funkcjonariuszami @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja i żołnierzami Wojska Polskiego wykonującymi zadania w zakresie ochrony granicy państwowej. pic.twitter.com/VzDRRoTdnb — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) September 26, 2023

В канцелярії президента зазначили, що Дуда прибув на кордон разом із главою МВС Маріушом Камінським та головою Бюро національної безпеки Яцеком Сєвєрою.

"Ознайомилися з інформацією про поточну ситуацію на кордоні з Україною та Білоруссю", – йдеться в іншому повідомленні.

Дуда також нагородив офіцерів, які були поранені при виконанні службових обов'язків, коли їх атакували агресивні нелегали з боку кордону з Білоруссю.

Prezydent RP @AndrzejDuda: Odznaczyłem dziś także funkcjonariuszy, którzy zostali poszkodowani na służbie, zostali zaatakowani i ranni. To cena jaką ponosi funkcjonariusz wykonujący rzetelnie obowiązki. Chylę głowę przez wszystkimi mundurowymi ze Straży Granicznej oraz innych… pic.twitter.com/aivCyqwwGP — BBN (@BBN_PL) September 26, 2023

Раніше глава польського МВС Маріуш Камінський заявив, що у разі виникнення серйозних інцидентів на кордоні з Білоруссю Польща разом з країнами Балтії готова до серйозних кроків.

Він також нагадав про рішення, ухвалене на спільній зустрічі глава МВС Польщі, Латвії, Литви та Естонії, щодо повного закриття кордону з Білоруссю у разі виникнення "критичного інциденту".