Литва передала радіолокаційне обладнання для ВМС України

Литва передала комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство національної оборони Литви.

Військово-морські сили Литви у вівторок передали для українських колег комплекти радіолокаційного обладнання, яке допомагає вести спостереження над акваторією моря. Допомогу надали на запит української сторони.

"Ця підтримка посилить спроможність України вести спостереження над морем і краще розуміти ситуацію… Це важливо і для захисту її територіальних вод, і забезпечення безпеки власних громадян", – прокоментував міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Перед цим Литва оголосила значний пакет військової допомоги для України до Дня незалежності, а також передала 1,5 млн боєприпасів.

Міноборони Литви нагадує, що у рамках підтримки України також активно допомагає у підготовці військових та лікуванні поранених, експертних консультаціях, надає кошти на міжнародні програми підтримки України.

На 2024-26 роки Литва запланувала виділити на підтримку України 200 млн євро.

Нагадаємо, також значні обсяги допомоги для України забезпечила коаліція литовських громадських ініціатив, завдяки кампаніям яких зібрали мільйони євро на озброєння для Bayraktar TB і радіолокаційні станції для ППО.