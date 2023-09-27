Росія закрилась від ще 23 британців

Міністерство закордонних справ Росії в середу вранці оголосило про розширення свого "стоп-листа", який називає кроком у відповідь на економічні санкції Заходу, й додало туди 23 підданих Великої Британії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті російського МЗС.

До переліку осіб, в’їзд яким до Росії заборонений, додали керівник Штабу оборони Збройних Сил Британії Ентоні Радакін, очільниця британського Об'єднаного розвідувального комітету Мадлен Алессандрі й голова правління BAE Systems Крессіда Хогг.

Також "контрсанкції" запроваджені проти керівників і співробітників кількох британських аналітичних центрів. Повного переліку "підсанкційних" британців російське відомство не опублікувало.

"Спроби британської сторони посилити санкційний тиск на Росію неминуче отримають рішучу відсіч з нашого боку. Робота над розширенням російського "стоп-листа" у відповідь на ворожі дії Лондона буде продовжена", – обіцяє МЗС РФ.

Зазначимо, що подібні "санкції" Москва регулярно оголошує стосовно громадян західних держав, які підтримують Україну в її боротьбі проти незаконного повномасштабного російського вторгнення.

Під останні такі "санкції" проти Британії, оголошені в серпні, потрапив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, якого в Росії раніше оголосили в розшук.