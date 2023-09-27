Россия закрылась от еще 23 британцев

Министерство иностранных дел России в среду утром объявило о расширении своего "стоп-листа", который называет шагом в ответ на экономические санкции Запада, и добавило туда 23 подданных Великобритании.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте российского МИДа.

В перечень лиц, въезд которым в Россию запрещен, добавили руководитель Штаба обороны Вооруженных Сил Великобритании Энтони Радакин, руководительница британского Объединенного разведывательного комитета Мадлен Алессандри и председатель правления BAE Systems Крессида Хогг.

Также "контрсанкции" введены против руководителей и сотрудников нескольких британских аналитических центров. Полный перечень "подсанкционных" британцев российское ведомство не опубликовало.

"Попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны. Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена", – обещает МИД РФ.

Отметим, что подобные "санкции" Москва регулярно объявляет в отношении граждан западных государств, которые поддерживают Украину в ее борьбе против незаконного полномасштабного российского вторжения.

Под последние такие "санкции" против Британии, объявленные в августе, попал прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, которого в России ранее объявили в розыск.