У Британії продадуть найстаріше у світі шотландське віскі, яке могла пити королева Вікторія

У Великій Британії на аукціон виставили двадцять чотири пляшки віскі, датованого 1833 роком, які випадково знайшли у підвалі шотландського замку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Вважається, що віскі було дистильоване майже 200 років тому у замку Блер, що в шотландському графстві Першир – маєтку, що належав герцогам Атолл.

У замку бувала колишня британська королева Вікторія, тож цілком можливо, що вона теж частувала віскі.

Фото: Whisky Auctioneer

Берті Троутон, який нині опікується замком, наприкінці минулого року знайшов у підвалі близько 40 пляшок рідкісного напою.

Вважається, що віскі було дистильоване в 1833 році, розлите в пляшки в 1841 році, а пізніше перелите у 1932-му.

Фахівець зі старих та рідкісних сортів віскі Ангус Макрейлд, який продегустував напій, каже, що він має "смаковий профіль, який містить яскраво виражені лікарські характеристики без будь-якого помітного або вираженого торф'яного диму".

Очікується, що кожну з 24 пляшок віскі, виставлених на аукціон, продадуть за 10 тисяч фунтів стерлінгів. Торги триватимуть із 24 листопада по 4 грудня.

Нагадаємо, раніше цього року в столиці Північної Ірландії Белфасті на аукціоні продавали покритий сріблом олівець, який, ймовірно, Єва Браун подарувала Адольфу Гітлеру.