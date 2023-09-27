У Британії продадуть найстаріше у світі шотландське віскі, яке могла пити королева Вікторія
Середа, 27 вересня 2023, 22:57
У Великій Британії на аукціон виставили двадцять чотири пляшки віскі, датованого 1833 роком, які випадково знайшли у підвалі шотландського замку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Вважається, що віскі було дистильоване майже 200 років тому у замку Блер, що в шотландському графстві Першир – маєтку, що належав герцогам Атолл.
У замку бувала колишня британська королева Вікторія, тож цілком можливо, що вона теж частувала віскі.
Берті Троутон, який нині опікується замком, наприкінці минулого року знайшов у підвалі близько 40 пляшок рідкісного напою.
Вважається, що віскі було дистильоване в 1833 році, розлите в пляшки в 1841 році, а пізніше перелите у 1932-му.
Фахівець зі старих та рідкісних сортів віскі Ангус Макрейлд, який продегустував напій, каже, що він має "смаковий профіль, який містить яскраво виражені лікарські характеристики без будь-якого помітного або вираженого торф'яного диму".
Очікується, що кожну з 24 пляшок віскі, виставлених на аукціон, продадуть за 10 тисяч фунтів стерлінгів. Торги триватимуть із 24 листопада по 4 грудня.
Нагадаємо, раніше цього року в столиці Північної Ірландії Белфасті на аукціоні продавали покритий сріблом олівець, який, ймовірно, Єва Браун подарувала Адольфу Гітлеру.