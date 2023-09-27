В Британии продадут старейшее в мире шотландское виски, которое могла пить королева Виктория

В Великобритании на аукцион выставили двадцать четыре бутылки виски, датированного 1833 годом, которые случайно нашли в подвале шотландского замка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Считается, что виски было дистиллировано почти 200 лет назад в замке Блэр, что в шотландском графстве Першир – имении, принадлежавшем герцогам Атолл.

В замке бывала бывшая британская королева Виктория, поэтому вполне возможно, что она тоже угощала виски.

ФОТО: WHISKY AUCTIONEER

Берти Троутон, который сейчас занимается замком, в конце прошлого года нашел в подвале около 40 бутылок редкого напитка.

Считается, что виски было дистиллировано в 1833 году, разлито в бутылки в 1841 году, а позже перелито в 1932-м.

Специалист по старым и редким сортам виски Ангус Макрейлд, который продегустировал напиток, говорит, что он имеет "вкусовой профиль, который содержит ярко выраженные лекарственные характеристики без какого-либо заметного или выраженного торфяного дыма".

Ожидается, что каждую из 24 бутылок виски, выставленных на аукцион, продадут за 10 тысяч фунтов стерлингов. Торги продлятся с 24 ноября по 4 декабря.

Напомним, ранее в этом году в столице Северной Ирландии Белфасте на аукционе продавали покрытый серебром карандаш, который, вероятно, Ева Браун подарила Адольфу Гитлеру.