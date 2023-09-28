Байден і лідери ЄС зустрінуться у США для угоди щодо умов імпорту сталі

Президент США Джо Байден, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава Євроради Шарль Мішель зустрінуться в кінці жовтня для вирішення двосторонньої суперечки щодо тарифів на сталь.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Лідери ЄС вирушать на зустріч з Байденом до США 20 жовтня, щоб знайти фінальне рішення у суперечці щодо тарифів на імпорт сталі.

США раніше погодилися призупинити тарифи на європейську сталь та алюміній, які запровадив попередній президент Дональд Трамп. Кінець жовтня є крайнім терміном для того, щоб досягти фінальної домовленості, у тому числі про більш екологічне виробництво і вирішення проблем з надмірними потужностями.

За відсутності рішення ЄС може поновити тарифи й мита на американський метал.

Обізнаний про підготовку зустрічі європейський дипломат зазначив, що лідери прагнуть цією зустріччю посилити трансатлантичне партнерство і окремо торкнуться питання України та боротьби з обходом санкцій, запроваджених проти Росії за війну.

США ввели 25-відсоткове мито на імпорт з 2018 року, а ЄС застосував приблизно такий самий рівень мита на ряд видів імпорту сталі в рамках власних захисних заходів.

У 2021 році сторони домовилися призупинити штрафні санкції щодо товарів одна одної та встановили крайній термін до 31 жовтня цього року для пошуку остаточного вирішення суперечки.