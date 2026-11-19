Швеція опублікувала юридичні рекомендації, щоб полегшити прикордонним органам відмову у в’їзді або депортацію російських спортсменів напередодні Чемпіонату світу з лижних видів спорту 2027 року.

Про це повідомив Politico міністр з питань міграції Йоган Форсселл, пише "Європейська правда".

Чемпіонат розпочнеться у місті Фалун у Швеції наприкінці лютого. У всіх дисциплінах Міжнародна федерація лижного спорту та сноубордингу дозволила понад 400 спортсменам та членам супровідного персоналу з Росії та Білорусі виступати цього сезону під нейтральним прапором. Нові юридичні рекомендації допоможуть вплинути на в’їзд спортсменам з країн, залучених у війну проти України.

"Ці юридичні рекомендації допоможуть прикордонним органам прийняти рішення про те, що ці спортсмени не будуть допущені до країни", – сказав Форсселл.

Норвегія та Фінляндія вже заявили, що відмовлятимуть російським спортсменам у в’їзді.

"У Росії політика та спорт, безперечно, переплітаються. Вони є частиною державної військової пропагандистської машини. Я люблю свободу пересування в Європі, але не тоді, коли це дасть Росії можливість поширювати свою військову пропаганду", – зазначив міністр з питань міграції.

Форсселл також закликав ЄС запровадити заборону на видачу російських туристичних віз, посилаючись на міркування безпеки після того, як у серпні в аеропорту "Лейпциг-Галле" виявили дрон із вибухівкою – атаку, у якій Німеччина звинуватила Росію. Як повідомляється, один із підозрюваних в’їхав до ЄС за туристичною візою.

Ініціатива Швеції щодо запровадження загальноєвропейських правил, вперше викладена в листі в червні, на той час отримала підтримку 11 країн. За словами Йогана Форсселла, сьогодні їхня кількість більша. Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер планує представити відповідну пропозицію наступного року.

Нагадаємо, Швеція вивчає можливість відмови у видачі віз російським та білоруським спортсменам, які прагнуть брати участь у міжнародних спортивних змаганнях на її території.

А міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала держави-члени ЄС припинити видачу туристичних віз громадянам Росії до завершення російсько-української війни.