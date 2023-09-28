В озері на південному сході Молдови знайшли уламки ракети

Міністерство внутрішніх справ Молдови повідомило про виявлення в озері поблизу міста Аненій-Ной, що на південному сході країни за 35 км від Кишинева, уламків ракети.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні відомства.

Уламки виявили 27 вересня. МВС вжило спеціальних заходів для захисту озера Харбовець, після того, як в ньому виявили залишки ракети.

фото МВС Молдови

Наразі доступ людей до цього району заборонений, поліція забезпечує охорону периметра. На місці працюють співробітники Нацполіції, екстрених служб, карабінери та прикордонники.

Також на місці присутні фахівці Bombteh з IGP. Вони аналізують оптимальне рішення для вилучення вибухівки, виходячи з гіпотези, що компонент з вибуховим матеріалом буде знайдений на дні озера.

Міністр внутрішніх справ Адріан Ефрос також присутній на місці.

В МВС уточнили, що небезпеки для населення немає, територія ізольована, а перші будинки розташовані на відстані 1 кілометра від небезпечної зони.

Місцеві жителі повідомили владі, що в озері поблизу вони помітили деякі компоненти, які могли походити від ракети, що, можливо, впала в цій місцевості. Влада підтвердила, що це уламки ракети, і фахівці визначать її тип і походження.

Уламки ракет внаслідок російських ударів по Україні падають у Молдові не вперше. В понеділок співголова Об'єднаної контрольної комісії від невизнаного Придністров'я Олег Бєляков повідомив про падіння уламків ракети на території сепаратистського регіону Молдови у селі Кіцкани після ракетної атаки на Одеську область.

Фрагменти російських дронів знаходили також у Румунії. Так, 13 вересня у прикордонному з Україною жудці (повіті) Тульча в Румунії знайшли нові уламки, схожі на фрагменти безпілотника, цього разу за 14 кілометрів від кордону.