У невизнаному Придністров’ї після атаки РФ на Україну заявили про падіння уламків ракети

Співголова Об'єднаної контрольної комісії (ОКК) від невизнаного Придністров'я Олег Бєляков повідомив про падіння уламків ракети на території сепаратистського регіону Молдови у селі Кіцкани після ракетної атаки на Одеську область.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

За його словами, постраждалих і пошкоджень внаслідок інциденту немає. "Бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася. Питання обговорять в ОКК, оскільки Кіцкани належать до Зони безпеки", – підкреслив він.

Так зване Міністерство внутрішніх справ невизнаного Придністров'я опублікувало в Telegram фото уламків ракети, знайдених у селі Кіцкани. Відомство закликало громадян не піддаватися паніці і запевнило, що "ситуація під контролем".

фото "МВС" Придністров'я

Як розповіли у "МВС" Придністров'я, у селі Кіцкани жителі одного з будинків виявили на території присадибної ділянки уламки, імовірно, ракети ППО. На місце події направили слідчо-оперативну групу.

"Виявлену частину ракети вивчили на місці. За даними саперів, прямої небезпеки вона не становить", – заявили в "МВС" Придністров'я.

Кишинів відправив військових спостерігачів із контингенту спільних миротворчих сил на місце падіння уламків ракети.

"Що стосується ймовірної ракети, виявленої в придністровському регіоні, то повідомляємо, що на місце події направлено військових спостерігачів зі складу спільних миротворчих сил. Походження об'єкта поки що не встановлено, а траєкторію його польоту не підтвердили незалежні джерела", – заявили в уряді, запевнивши, що триматимуть громадян у курсі ситуації.

Уночі 25 вересня захисники під час ракетної атаки по південних регіонах збили 11 крилатих ракет росіян типу "Калібр" та 19 "Шахедів", через влучання в Одесі пошкоджень зазнав морський вокзал, а в будівлі привокзального готелю гасили пожежу.

Нагадаємо, в Румунії зафіксували кілька інцидентів з падінням дронів під час російських атак по півдню України.

Раніше заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад заявив, що армія країни готова збивати російські дрони, які становитимуть загрозу.