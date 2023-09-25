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У невизнаному Придністров’ї після атаки РФ на Україну заявили про падіння уламків ракети

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Понеділок, 25 вересня 2023, 13:00

Співголова Об'єднаної контрольної комісії (ОКК) від невизнаного Придністров'я Олег Бєляков повідомив про падіння уламків ракети на території сепаратистського регіону Молдови у селі Кіцкани після ракетної атаки на Одеську область.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

За його словами, постраждалих і пошкоджень внаслідок інциденту немає. "Бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася. Питання обговорять в ОКК, оскільки Кіцкани належать до Зони безпеки", – підкреслив він.

Так зване Міністерство внутрішніх справ невизнаного Придністров'я опублікувало в Telegram фото уламків ракети, знайдених у селі Кіцкани. Відомство закликало громадян не піддаватися паніці і запевнило, що "ситуація під контролем".

 
фото "МВС" Придністров'я

Як розповіли у "МВС" Придністров'я, у селі Кіцкани жителі одного з будинків виявили на території присадибної ділянки уламки, імовірно, ракети ППО. На місце події направили слідчо-оперативну групу.

"Виявлену частину ракети вивчили на місці. За даними саперів, прямої небезпеки вона не становить", – заявили в "МВС" Придністров'я.

Кишинів відправив військових спостерігачів із контингенту спільних миротворчих сил на місце падіння уламків ракети.

"Що стосується ймовірної ракети, виявленої в придністровському регіоні, то повідомляємо, що на місце події направлено військових спостерігачів зі складу спільних миротворчих сил. Походження об'єкта поки що не встановлено, а траєкторію його польоту не підтвердили незалежні джерела", – заявили в уряді, запевнивши, що триматимуть громадян у курсі ситуації.

Уночі 25 вересня захисники під час ракетної атаки по південних регіонах збили 11 крилатих ракет росіян типу "Калібр" та 19 "Шахедів", через влучання в Одесі пошкоджень зазнав морський вокзал, а в будівлі привокзального готелю гасили пожежу.

Нагадаємо, в Румунії зафіксували кілька інцидентів з падінням дронів під час російських атак по півдню України.

Раніше заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад заявив, що армія країни готова збивати російські дрони, які становитимуть загрозу. 

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