В озере на юго-востоке Молдовы нашли обломки ракеты

Министерство внутренних дел Молдовы сообщило об обнаружении в озере вблизи города Анений-Ной, что на юго-востоке страны в 35 км от Кишинева, обломков ракеты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства.

Обломки обнаружили 27 сентября. МВД приняло специальные меры для защиты озера Харбовец, после того, как в нем обнаружили остатки ракеты.

фото МВД Молдовы

Сейчас доступ людей в этот район запрещен, полиция обеспечивает охрану периметра. На месте работают сотрудники Нацполиции, экстренных служб, карабинеры и пограничники.

Также на месте присутствуют специалисты Bombteh из IGP. Они анализируют оптимальное решение для извлечения взрывчатки, исходя из гипотезы, что компонент со взрывчатым материалом будет найден на дне озера.

Министр внутренних дел Адриан Эфрос также присутствует на месте.

В МВД уточнили, что опасности для населения нет, территория изолирована, а первые дома расположены на расстоянии 1 километра от опасной зоны.

Местные жители сообщили властям, что в озере поблизости они заметили некоторые компоненты, которые могли происходить от ракеты, возможно, упавшей в этой местности. Власти подтвердили, что это обломки ракеты, и специалисты определят ее тип и происхождение.

Обломки ракет в результате российских ударов по Украине падают в Молдове не впервые. В понедельник сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от непризнанного Приднестровья Олег Беляков сообщил о падении обломков ракеты на территории сепаратистского региона Молдовы в селе Кицканы после ракетной атаки на Одесскую область.

Фрагменты российских дронов находили также в Румынии. Так, 13 сентября в приграничном с Украиной жудеце Тулча в Румынии нашли новые обломки, похожие на фрагменты беспилотника, на этот раз в 14 километрах от границы.