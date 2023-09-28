Німеччина підписала з Ізраїлем контракт про купівлю системи ПРО Arrow 3 за 4 млрд євро

Німеччина й Ізраїль підписали офіційне зобов'язання про купівлю Берліном системи протиповітряної оборони Arrow 3 вартістю 4 мільярди євро, що стало найбільшою військовою експортною угодою в історії близькосхідної країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Угода була підписана німецьким міністром оборони Борисом Пісторіусом та його ізраїльським колегою Йоавом Галантом на церемонії в Берліні.

Галант назвав продаж системи ПРО Німеччині "особливо значущим для кожного єврея" і сказав, що угода зробить значний внесок в економіку Ізраїлю.

Система Arrow, спільно розроблена Israel Aerospace Industries і Boeing Co., виявляє, відстежує, перехоплює і знищує тактичні балістичні ракети на великій території і призначена для захисту стратегічних об'єктів і населених пунктів.

Arrow 3 стане частиною європейської ініціативи "Небесний щит" під керівництвом Німеччини. Близько 19 країн взяли на себе зобов'язання щодо участі в довгостроковому проєкті, який створить структуру для перехоплення різних типів ракет на різній висоті.

Нагадаємо, у серпні США схвалили запит Ізраїлю на експорт спільно розробленої системи протиракетної оборони Arrow 3 до Німеччини.