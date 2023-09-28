Сейм Латвії підтримав заборону на мовлення російською мовою суспільними ЗМІ

Сейм Латвії підтримав заборону на ведення мовлення російською мовою суспільними ЗМІ – Латвійським телебаченням і Латвійським радіо – з 2026 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

"За" проголосували 68 депутатів, ще 10 віддали голоси "проти". Низка депутатів не голосували.

Сейм 28 вересня підтримав Концепцію національної безпеки, незважаючи на категоричні заперечення Ради з суспільних електронних ЗМІ (SEPLP), Латвійського телебачення та Латвійського радіо.

Вони закликали переглянути ту частину документа, що стосується інформаційного простору та передбачає заборону для LTV і LR на створення й поширення контенту російською мовою.

LTV і LR заявили про категоричну незгоду з ідеєю заборони для суспільних ЗМІ створювати контент російською, зазначивши, що ця ідея опинилася в документі без консультацій із самими ЗМІ, наглядовим органом та експертами, і що вона прямо суперечить меті – зміцненню безпеки інформаційного простору країни.

Раніше стало відомо, що Європейський суд з прав людини не побачив дискримінації російськомовної меншини у рішенні Латвії збільшити частку навчання у школах державною мовою.