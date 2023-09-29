СБУ та ДБР викрили членів елітного спецназу РФ, причетного до диверсії на складах у Чехії

У Службі безпеки України заявили, що спільно з колегами з Державного бюро розслідувань встановили особи командування і ключових членів сил спецоперацій російської армії, які причетні у тому числі до вибухів на складах у чеському місті Врбетіце.

Про це повідомила пресслужба СБУ, пише "Європейська правда".

Українські спецслужби виявили, що серед членів сил спецоперацій РФ – чинний командувач, генерал-майор Валерій Флюстіков, а також колишній охоронець президента Росії Алексєй Дюмін, який у 2014 році обіймав посаду командира спецназу російського ГРУ.

В СБУ зазначають, що через секретність роботи російські ССО хоча й підзвітні начальнику Генштабу РФ, але "в окремих випадках" підпорядковуються безпосередньо президенту Владіміру Путіну.

"На підставі зібраних доказів обом фігурантам та ще 25 представникам сил спецоперацій ЗС РФ, а також їхнім пособникам з числа бойовиків "Л/ДНР", повідомлено про підозру за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія). Кадрові співробітники російської спецслужби причетні до резонансних убивств і терактів на території України та Євросоюзу, у тому числі до підриву військового об’єкта в Чехії", – йдеться у заяві.

Нижче у комюніке уточнюють, що у співпраці з чеськими правоохоронцями встановили причетність сил спецоперацій ЗС РФ до підриву складу з озброєнням у місті Врбетіце в Чехії у 2014 році.

В СБУ заявили, що саме представники цієї спецслужби стоять за підривом українського складу ракетно-артилерійського озброєння у Сватовому на Луганщині 29 жовтня 2015 року, та детально описали, як це реалізували.

Під час повномасштабної війни російські сили спецоперацій періодично заходять у прикордонні райони України на півночі і сході, де намагаються нападати на українських військових і прикордонників та підривати військові об’єкти.

Нагадаємо, Чехія у 2021 році звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6 з половиною років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. Декілька країн ЄС приєдналися до вислання російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

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