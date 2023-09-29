В Службе безопасности Украины заявили, что совместно с коллегами из Государственного бюро расследований установили личности командования и ключевых членов сил спецопераций российской армии, которые причастны в том числе к взрывам на складах в чешском городе Врбетице.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, пишет "Европейская правда".

Украинские спецслужбы обнаружили, что среди членов сил спецопераций РФ – действующий командующий, генерал-майор Валерий Флюстиков, а также бывший охранник президента России Алексей Дюмин, который в 2014 году занимал должность командира спецназа российского ГРУ.

В СБУ отмечают, что из-за секретности работы российские силы спецопераций хотя и подотчетны начальнику Генштаба РФ, но "в отдельных случаях" подчиняются непосредственно президенту Владимиру Путину.

"На основании собранных доказательств обоим фигурантам и еще 25 представителям сил спецопераций ВС РФ, а также их пособникам из числа боевиков "Л/ДНР" сообщено о подозрении по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия). Кадровые сотрудники российской спецслужбы причастны к резонансным убийствам и терактам на территории Украины и Евросоюза, в том числе к подрыву военного объекта в Чехии", – говорится в заявлении.

Ниже в коммюнике уточняется, что в сотрудничестве с чешскими правоохранителями установили причастность сил спецопераций ВС РФ к подрыву склада с вооружением в городе Врбетице в Чехии в 2014 году.

В СБУ заявили, что именно представители этой спецслужбы стоят за подрывом украинского склада ракетно-артиллерийского вооружения в Сватово Луганской области 29 октября 2015 года, и подробно описали, как это реализовали.

Во время полномасштабной войны российские силы спецопераций периодически заходят в приграничные районы Украины на севере и востоке, где пытаются нападать на украинских военных и пограничников и взрывать военные объекты.

Напомним, Чехия в 2021 году обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. После этого Чехия заявила, что высылает еще около 70 сотрудников российского посольства. Несколько стран ЕС присоединились к высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

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