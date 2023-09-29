У ПАРЄ закликали дозволити депутату Гончаренку поїхати у відрядження до Британії

Депутат британської Консервативної партії та голова групи європейських консерваторів у Парламентській асамблеї Ради Європи Ян Лідделл-Грейнджер закликав українську владу дозволити виїзд українського депутата Олексія Гончаренка для участі в заходах у Великій Британії.

Про це Лідделл-Грейнджер заявив у коментарі британському таблоїду Express, повідомляє "Європейська правда".

За словами британського депутата, заборона участі членів ПАРЄ в партійних заходах "повністю суперечить основоположним принципам Ради Європи – правам людини, демократії та верховенству права".

Він також заявив, що через заборону виїзду Гончаренку група європейських консерваторів ПАРЄ не була представлена на конференції Парламентської асамблеї Ради Європи в Дубліні, що тривала 28-29 листопада.

Кілька днів тому сам український депутат заявив, що голова Верховної ради Руслан Стефанчук не підписав йому розпорядження на поїздку в Дублін.

"Закликаю український уряд забезпечити рівне ставлення до всіх політиків – незалежно від того, чи є вони членами партії влади чи опозиції", – додав Лідделл-Грейнджер.

Через заборону виїзду до Великої Британії Гончаренко не може також відвідати з’їзди британських Консервативної та Лейбористської партій, пише Express.

Нагадаємо, у травні в "Європейській солідарності" – партії Гончаренка - поскаржилися на "політичний тиск" у парламенті, тому що нардепа не випустили на конференцію ПАРЄ.