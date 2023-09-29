В ПАСЕ призвали разрешить депутату Гончаренко поехать в командировку в Британию

Депутат британской Консервативной партии и председатель группы европейских консерваторов в Парламентской ассамблее Совета Европы Ян Лидделл-Грейнджер призвал украинские власти разрешить выезд украинского депутата Алексея Гончаренко для участия в мероприятиях в Великобритании.

Об этом Лидделл-Грейнджер заявил в комментарии британскому таблоиду Express, сообщает "Европейская правда".

По словам британского депутата, запрет участия членов ПАСЕ в партийных мероприятиях "полностью противоречит основополагающим принципам Совета Европы – правам человека, демократии и верховенству права".

Он также заявил, что из-за запрета выезда Гончаренко группа европейских консерваторов ПАСЕ не была представлена на конференции Парламентской ассамблеи Совета Европы в Дублине, которая проходила 28-29 ноября.

Несколько дней назад сам украинский депутат заявил, что председатель Верховной рады Руслан Стефанчук не подписал ему распоряжение на поездку в Дублин.

"Призываю украинское правительство обеспечить равное отношение ко всем политикам – независимо от того, являются ли они членами партии власти или оппозиции", – добавил Лидделл-Грейнджер.

Из-за запрета выезда в Великобританию Гончаренко не может также посетить съезды британских Консервативной и Лейбористской партий, пишет Express.

Напомним, в мае в "Европейской солидарности" – партии Гончаренко – пожаловались на "политическое давление" в парламенте, потому что нардепа не выпустили на конференцию ПАСЕ.