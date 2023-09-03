Новий потяг "Укрзалізниці" до Польщі вирушив у перший рейс

З неділі, 3 вересня, з України до Польщі почав курсувати ще один потяг за маршрутом Київ – Хелм.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в "Укрзалізниці".

"Наш новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ – Хелм вирушив у перший рейс! До Хелма він прибуде о 17:27, якраз під пересадку до Варшави на польський IC21100 (18:12 —21:02)", – йдеться у повідомленні.

Зворотно з Хелма потяг вирушить о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42) і прибуде до Києва о 22:45.

"Перший рейс, звісно, з аншлагом, але на завтра кілька квитків ще є – застосунок все покаже", – додали в "Укрзалізниці".

Як стало відомо у червні, "Укрзалізниця" отримає від Євросоюзу кошти на розбудову прикордонних переходів з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

На кордоні з Польщею розбудовувати планують пункти пропуску Ягодин – Дорогуськ та Мостиська ІІ – Медика. Також буде виконуватися розбудова пункту пропуску Чоп – Чєрна над Тисою/Захонь на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною. Крім того, планують реконструкцію станційних колій 1435 мм на станціях Вадул-Сірет та Глибока-Буковинська у рамках спільних з Румунією проєктів.