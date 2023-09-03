Новый поезд "Укрзализныци" в Польшу отправился в первый рейс

С воскресенья, 3 сентября, из Украины в Польшу начал курсировать еще один поезд по маршруту Киев – Хелм.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в "Укрзализныце".

"Наш новый международный поезд № 119/120 Киев – Хелм отправился в первый рейс! В Хелм он прибудет в 17:27, как раз под пересадку в Варшаву на польский IC21100 (18:12 -21:02)", – говорится в сообщении.

Обратно из Хелма поезд отправится в 10:23 (пересадка с поезда IC12100 Варшава Всходня 06:05 – Хелм 08:42) и прибудет в Киев в 22:45.

"Первый рейс, конечно, с аншлагом, но на завтра несколько билетов еще есть – приложение все покажет", – добавили в "Укрзализныце".

Как стало известно в июне, "Укрзализныця" получит от Евросоюза средства на развитие пограничных переходов с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

На границе с Польшей развивать планируют пункты пропуска Ягодин – Дорогуск и Мостиска II – Медика. Также будет выполняться развитие пункта пропуска Чоп – Черна над Тисой/Захонь на границе со Словакией и Венгрией. Кроме того, планируют реконструкцию станционных путей 1435 мм на станциях Вадул-Сирет и Глубокая-Буковинская в рамках совместных с Румынией проектов.