Глава МВС Польщі назвав провокацією звинувачення Білорусі у порушенні авіапростору

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що звинувачення Білорусі щодо нібито порушення повітряного простору польським гелікоптером МІ-24 є провокацією режиму в Мінську.

Заяву польського міністра наводить Polskie Radio, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що таким чином білоруська сторона намагалася відповісти "на наш дуже сильний протест на політичному і дипломатичному рівні" через порушення польського повітряного простору двома гелікоптерами Білорусі, яке відбулось кілька тижнів тому.

Камінський додав, що "ситуація дійсно вимагає дуже глибокого моніторингу", враховуючи те, що зараз на білоруській території проходять навчання за участі військ РФ.

Він запевнив, що Польща має "великі сили, зібрані на кордоні, які швидко і адекватно відреагують на ситуацію, що склалася".

У п'ятницю білоруська сторона повідомила, що вертоліт нібито залетів на їхню територію на "дуже низькій висоті" на відстані близько 1200 метрів, а потім повернув назад. Інцидент стався в районі Пристовичів Гродненської області.

У Польщі твердження Білорусі назвали брехнею і додали, що аналізуватимуть ситуацію.

Нагадаємо, на початку серпня стався подібний інцидент, коли на територію Польщі залетіли двоє білоруських гелікоптерів на низькій висоті, через що їх не одразу виявили. Офіційний Мінськ продовжує заперечувати те, що це відбулось.