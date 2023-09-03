Глава МВД Польши назвал провокацией обвинения Беларуси в нарушении авиапространства

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что обвинения Беларуси о якобы нарушении воздушного пространства польским вертолетом МИ-24 является провокацией режима в Минске.

Заявление польского министра приводит Polskie Radio, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что таким образом белорусская сторона пыталась ответить "на наш очень сильный протест на политическом и дипломатическом уровне" из-за нарушения польского воздушного пространства двумя вертолетами Беларуси, которое состоялось несколько недель назад.

Каминский добавил, что "ситуация действительно требует очень глубокого мониторинга", учитывая то, что сейчас на белорусской территории проходят учения с участием войск РФ.

Он заверил, что Польша имеет "большие силы, собранные на границе, которые быстро и адекватно отреагируют на сложившуюся ситуацию".

В пятницу белорусская сторона сообщила, что вертолет якобы залетел на их территорию на "очень низкой высоте" на расстоянии около 1200 метров, а затем вернулся обратно. Инцидент произошел в районе Пристовичей Гродненской области.

В Польше назвали ложью заявления Беларуси и добавили, что будут анализировать ситуацию.

Напомним, в начале августа произошел подобный инцидент, когда на территорию Польши залетели двое белорусских вертолетов на низкой высоте, из-за чего их не сразу обнаружили. Официальный Минск продолжает отрицать то, что это произошло.